واشنطن: "إسرائيل" قبلت المقترح الأميركي ووقف النار في صالح المنطقة

أكدت الخارجية الأميركية إنخراط الولايات المتحدة الأميركية مع "إسرائيل" ومصر وقطر لـ "مواصلة المفاوضات لأن وقف إطلاق النار في صالح إسرائيل والمنطقة".

وشددت على النقاط التالي:



- وقف إطلاق النار في غزة يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين.

- هناك ضرورة أخلاقية وأمنية لإسرائيل لتخفيف أعداد الضحايا المدنيين في غزة.

- إسرائيل قبلت المقترح الأميركي ونعمل على جسر الهوة وهذا يتطلب مرونة أكبر من إسرائيل وحماس.

- نؤكد أن الاستيطان لا يتوافق مع القانون الدولي وأوضحنا ذلك للإسرائيليين.

- من حق إسرائيل شن حملة تستهدف المسلحين في الضفة الغربية لكن عليها الالتزام بالقانون الدولي.

- أوضحنا للإسرائيليين أن عمليتهم في الضفة يجب أن تستهدف المسلحين وألا تكون عقابا جماعيا.



من جهته، قال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن عبر عن مخاوفه بشكل واضح بشأن مسار مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار".



أبرز ما صدر عن البيت الأبيض:



- المحادثات بين بايدن ونتنياهو كانت دائما مباشرة والجانبان يعرفان بعضهما جيدا.

- بايدن ونتنياهو قد لا يتفقان بشأن إدارة الحرب لكنهما يتفقان على ضرورة الدفاع عن إسرائيل.

- إدارة بايدن تركز على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وهناك حاجة ملحة لذلك.

- نعتقد أن أفضل طريقة لإعادة الرهائن لعائلاتهم هي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



