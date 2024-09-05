للهدنة.. دبلوماسية رفيعة المستوى تزور السعودية وتل أبيب

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، كاثرين ديشاور، خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين إن هذه الجولة تعد "الزيارة التاسعة لوزيرة الخارجية إلى تل أبيب، والحادية عشرة في المجمل إلى الشرق الأوسط" منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الجولة الجديدة التي تقوم بها بيربوك في حين تكثف دول غربية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية الضغوط على حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد العثور على جثث 6 من الرهائن في نفق بجنوب غزة.

وقبيل مغادرتها برلين، أكدت الوزيرة أن حل الدولتين هو في نهاية المطاف الخيار الوحيد لتحقيق سلام دائم.

وتستهل بيربوك جولتها في السعودية ثم الأردن. وستجري محادثات في هذين البلدين مع نظيريها، الخميس، قبل توجهها إلى تل أبيب.