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عربي و دولي

روسيا: لا شروط مسبقة قبل بدء المحادثات مع كييف

2024-09-05 | 03:14
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روسيا: لا شروط مسبقة قبل بدء المحادثات مع كييف
روسيا: لا شروط مسبقة قبل بدء المحادثات مع كييف

أفادت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس بأن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، صرح بأن روسيا لا تفرض أي شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي. وأضاف بيسكوف أنه لا توجد نقاشات حالياً بشأن تعبئة جديدة، حسبما أفادت وكالة "تاس" للأنباء.

وفي إطار حديثه خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، قال بيسكوف: "لا توجد مثل هذه النقاشات" فيما يتعلق بإجراء تعبئة جديدة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 7 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك، بالإضافة إلى اعتراض صاروخ من طراز "أولخا".

روسيا: لا شروط مسبقة قبل بدء المحادثات مع كييف

عربي و دولي

دميتري بيسكوف

روسيا

حرب أوكرانيا

الكرملين

مفاوضات روسيا وأوكرانيا

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شاهد - لحظة إطلاق النار في محيط السفارة الإسرائيلية بميونخ
05:18

شاهد - لحظة إطلاق النار في محيط السفارة الإسرائيلية بميونخ

أعلنت السلطات الألمانية وفاة مشتبه به بإطلاق أعيرة نارية في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية" في المدينة اليوم الخميس.


وقالت السلطات الألمانية إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار في ميونيخ، الذي أصيب برصاص الشرطة الألمانية في وقت سابق، توفي في وقت لاحق.


وكانت تقارير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أفادت بأنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين في حادثة إطلاق النار أو وقائع أخرى في المدينة.

لمشاهدة الفيديو:

05:18

شاهد - لحظة إطلاق النار في محيط السفارة الإسرائيلية بميونخ

أعلنت السلطات الألمانية وفاة مشتبه به بإطلاق أعيرة نارية في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية" في المدينة اليوم الخميس.


وقالت السلطات الألمانية إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار في ميونيخ، الذي أصيب برصاص الشرطة الألمانية في وقت سابق، توفي في وقت لاحق.


وكانت تقارير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أفادت بأنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين في حادثة إطلاق النار أو وقائع أخرى في المدينة.

لمشاهدة الفيديو:

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