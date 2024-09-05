روسيا: لا شروط مسبقة قبل بدء المحادثات مع كييف
أفادت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس بأن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، صرح بأن روسيا لا تفرض أي شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي. وأضاف بيسكوف أنه لا توجد نقاشات حالياً بشأن تعبئة جديدة، حسبما أفادت وكالة "تاس" للأنباء.
وفي إطار حديثه خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، قال بيسكوف: "لا توجد مثل هذه النقاشات" فيما يتعلق بإجراء تعبئة جديدة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 7 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك، بالإضافة إلى اعتراض صاروخ من طراز "أولخا".