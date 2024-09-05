روسيا: لا شروط مسبقة قبل بدء المحادثات مع كييف

أعلنت السلطات الألمانية وفاة مشتبه به بإطلاق أعيرة نارية في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية" في المدينة اليوم الخميس.





وقالت السلطات الألمانية إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار في ميونيخ، الذي أصيب برصاص الشرطة الألمانية في وقت سابق، توفي في وقت لاحق.





وكانت تقارير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أفادت بأنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين في حادثة إطلاق النار أو وقائع أخرى في المدينة.



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