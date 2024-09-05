نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية: المفاوضات لن تتطلب موافقة حماس فحسب بل مرونة من الجانب الإسرائيلي

أعلنت وكالة أنباء شينخوا أن السلطات في مدينة هاينان الصينية قامت بإجلاء أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي مع اقتراب إعصار "ياغي" من المنطقة.



ويُتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الجنوبي للصين بعد ظهر الجمعة، ويعتبر من أقوى العواصف التي ستضرب المنطقة منذ عقد.



وكانت عاصفة "ياغي" قد أسفرت عن مقتل 13 شخصًا في الفلبين وأدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة في جزيرة لوزون الرئيسية.