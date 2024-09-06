مؤسس تيليغرام يرد: كان على فرنسا تقديم شكوى بدلاً من اعتقالي!

قال مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، الذي يخضع للتحقيق في فرنسا، إنه كان يتعين على السلطات الفرنسية أن تتواصل مع شركته بما لديها من شكاوى وليس اعتقاله.



