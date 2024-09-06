قائد الجيش الأوكراني: هجوم كورسك ناجح وروسيا لم تتقدم شرقا

في تناقض تام مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس حول التقدم الروسي في دونيتسك ووقف الهجوم الأوكراني على كورسك، قال قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، أمس، إن التوغل في منطقة كورسك بجنوب روسيا ناجح وإن روسيا لم تحقق أي تقدم في قطاع رئيسي من الجبهة الشرقية منذ 6 أيام.



