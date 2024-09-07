الجزائريون يدلون بأصواتهم في إنتخابات الرئاسة

لدى افتتاح مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة (السابعة ت غ) كان المسنّون خاصة من الرجال اول الوافدين، فالنساء عادة ما يتأخرن في التصويت.وقال سيد علي، البالغ 70 سنة، لوكالة "فرنس برس" عند خروجه من مركز للتصويت بوسط العاصمة "جئت باكرا لأداء واجبي الانتخابي واختيار رئيس بلدي بكل ديموقراطية".وبدت شوارع العاصمة الجزائرية في الصباح خالية من المارة وكذلك أغلب المتاجر، كما هي العادة في يوم عطلة نهاية الأسبوع، حيث عادة ما تبدأ الحركة بعد الظهيرة.وأظهرت صور التلفزيون الحكومي توافد الناخبين على مكاتب الاقتراع في عدة ولايات. وفي الجلفة جنوب وسط الجزائر، تشكلت طوابير قبل فتح أبواب مراكز الانتخاب.ويُنتظر أن تنتهي عملية التصويت في السابعة مساء (السادسة مساء ت غ) وظهور أولى النتائج ابتداء من مساء السبت، على أن تعلن رسميا الأحد.