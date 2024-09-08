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عربي و دولي

أبو عبيدة يبارك عملية معبر الكرامة: ماهر الجازي أحد أبطال طوفان الأقصى

2024-09-08 | 14:06
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أبو عبيدة يبارك عملية معبر الكرامة: ماهر الجازي أحد أبطال طوفان الأقصى
أبو عبيدة يبارك عملية معبر الكرامة: ماهر الجازي أحد أبطال طوفان الأقصى

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري بإسم كتائب عز الدين القسام مباركته لما وصفها بالعملية البطولية في معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجازي حيث قال عنه إنه أحد أبطال طوفان الأقصى.

وأضاف أبو عبيدة في بيان بث على منصة تلغرام أن "مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة"، وفق تعبيره.
وأكد أن العملية "تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني".
وقال أبو عبيدة إن مقاتلي القسام "أدوا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية".
وقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الأردن والضفة الغربية، في عملية هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي وتصاعد الاعتداءات في الضفة المحتلة.
أبو عبيدة يبارك عملية معبر الكرامة: ماهر الجازي أحد أبطال طوفان الأقصى

عربي و دولي

أبو عبيدة

كتائب القسام

طوفان الأقصى

ماهر الجازي

عملية معبر الكرامة

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