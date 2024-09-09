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عربي و دولي

غانتس: دقت ساعة الشمال وقد نضرب لبنان إذا لزم الأمر

2024-09-09 | 03:19
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غانتس: دقت ساعة الشمال وقد نضرب لبنان إذا لزم الأمر
غانتس: دقت ساعة الشمال وقد نضرب لبنان إذا لزم الأمر

أعلن العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن الوقت حان كي تتعامل "إسرائيل" مع الوضع في شمال البلاد في مواجهة حزب الله، داعيا إلى التصدي لإيران.

وقال غانتس الذي كان شارك في منتدى نقاش حول الشرق الأوسط في العاصمة الأميركية، أمس الأحد "دقّت ساعة الشمال، وفي الواقع أعتقد أننا تأخرنا في هذه النقطة".
كما رأى أن تل أبيب "ارتكبت خطأ" بإجلاء "الكثير من الناس" من الشمال بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول.
إلى ذلك، أردف غانتس الذي كان قائدا سابقا للجيش وزعيم حزب الاتحاد الوطني (وسط)، وشارك في حكومة الحرب التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد هجوم حماس والتي تم لاحقا حلّها، "لقد اعتقدت لأشهر عديدة أن لدينا ما يكفي من القوات للتعامل مع غزة، وأنه ينبغي علينا التركيز على ما يحدث في شمال البلاد".
وأضاف قائلا "وصلنا في غزة إلى نقطة حاسمة، وبات يمكننا أن نفعل ما نريد".
كذلك رأى أنه إذا لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من التوصل لاتفاق حول وقف النار في غزة وإطلاق الأسرى، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، فعليها أن تذهب إلى الشمال.
وتابع "لا أعتقد أننا في حاجة إلى الانتظار أكثر، فلدينا القدرة على القيام بذلك"، بما في ذلك "ضرب لبنان إذا لزم الأمر"، وفق ما نقلت فرانس برس.
هذا واعتبر أن "القضية الحقيقية هي إيران"، قائلا "حماس قصة قديمة، أما قضية إيران ووكلائها في كل أنحاء المنطقة وما يحاولون فعله فهذه القضية الحقيقية".
 
غانتس: دقت ساعة الشمال وقد نضرب لبنان إذا لزم الأمر

عربي و دولي

بيني غانتس

إسرائيل

حزب الله

جنوب لبنان

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