السعودية.. صدور حكم بإدانة شخصية أمنية كبيرة

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية صدور حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول المتقاعد، خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقًا، "بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، ومعاقبته بالسجن والغرامات المالية".

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، أنها أعلنت عن ذلك "لتؤكد حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".