الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

السعودية.. صدور حكم بإدانة شخصية أمنية كبيرة

2024-09-13 | 11:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السعودية.. صدور حكم بإدانة شخصية أمنية كبيرة
السعودية.. صدور حكم بإدانة شخصية أمنية كبيرة

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، صدرو حكم نهائي بإدانة قائد عسكري سابق في البلاد بعد أعوام على إقالته إلى التحقيق والتقاعد بموجب أمر ملكي.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية صدور حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول المتقاعد، خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقًا، "بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، ومعاقبته بالسجن والغرامات المالية".

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، أنها أعلنت عن ذلك "لتؤكد حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائناً من كان". 

السعودية.. صدور حكم بإدانة شخصية أمنية كبيرة

عربي و دولي

السعودية

السلطات السعودية

وزارة الداخلية السعودية

القضاء السعودي

خالد بن قرار الحربي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رويترز عن رئيس الأركان الإيراني: الفراغ الأمني في الشرق الأوسط يضغط على إيران لتعزيز قدراتها الأمنية
السفارة الإيرانية بدمشق: قصف مصياف في سوريا لم يمس أي مستشار إيراني وادعاءات الكيان الصهيوني أكاذيب

اقرأ ايضا في عربي و دولي

وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح
08:43

وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح

تُوفي، اليوم السبت، رئيس وزراء الكويت الأسبق، الشيخ جابر مبارك الصباح، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة.

08:43

وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح

تُوفي، اليوم السبت، رئيس وزراء الكويت الأسبق، الشيخ جابر مبارك الصباح، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة.

ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لـ"صراع عسكري" مع موسكو
08:29

ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لـ"صراع عسكري" مع موسكو

أكد دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، خلال كلمة ألقاها في لاس فيغاس، أن "الولايات المتحدة لا تحتاج لصراع عسكري مع روسيا".

08:29

ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لـ"صراع عسكري" مع موسكو

أكد دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، خلال كلمة ألقاها في لاس فيغاس، أن "الولايات المتحدة لا تحتاج لصراع عسكري مع روسيا".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024