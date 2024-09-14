وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن الصباح وُلد عام 1942، وتدرج في مناصب عدة منذ العام 1968، من بينها مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري، ثم مدير إدارة، فوكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.

وأضافت الصحيفة أن "الفقيد كان قد عُين محافظا لحولي، في 19 آذار 1979، ثم محافظا للأحمدي قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم حقيبة وزارة الإعلام، ثم تولى منصب مستشار في مكتب سمو أمير البلاد، وفي 14 شباط 2001، تم تعيين السياسي الكويتي الراحل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعُيّن في المنصب نفسه في الحكومة التي شكلت في 14 تموز 2003".