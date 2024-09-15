برفقة زوجته.. نتنياهو يزور الولايات المتحدة لهذا السبب!

ولم يكشف المكتب بعد عن مزيد من التفاصيل حول أجندة نتنياهو أو أي اجتماعات مقررة مع زعماء العالم الآخرين.فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو سيلقي خطابًا أمام الأمم المتحدة في 27 سبتمبر الجاري، على غرار زيارته السابقة للولايات المتحدة.وأضافت الصحيفة، أنه بحسب الجدول الزمني المقرر، من المتوقع أن يسافر نتنياهو إلى نيويورك على متن الطائرة الرئاسية "جناح صهيون"، التي تم استخدامها بالفعل في رحلته لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.ويبدو أن نتنياهو سيصل إلى الولايات المتحدة برفقة زوجته سارة نتنياهو، في وقت مبكر من يوم 24 سبتمبر، قبل ثلاثة أيام من خطابه.وفي الوقت الحالي، ليس لدى نتنياهو اجتماعات مقررة في الأمم المتحدة، ولكن من المتوقع أن يلتقي هناك مع مختلف القادة الذين سيأتون إلى هناك.