السفارة الاوكرانية: الاعمال العسكرية لأوكرانيا تهدف إلى حماية السيادة والسلامة الإقليمية

ولفتت الى ان "منذ بداية العملية في إقليم كورسك، أظهرت قوات الدفاع الأوكرانية، باعتبارها جيشًا أوروبيًا محترفًا ومتحضرًا، مستوى عالٍ من الاحترافية والامتثال الواضح لقواعد القانون الإنساني الدولي. وقد تلقى السكان المدنيون في المنطقة وما زالوا يتلقون المساعدات الإنسانية، والتي تشمل تلبية الاحتياجات الأساسية وإتاحة الفرصة للإخلاء من مناطق الأعمال العدائية النشطة".

كما اوضحت أن "العملية تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الإمكانات العسكرية الروسية بهدف مواصلة الحرب ضد أوكرانيا. وتلتزم أوكرانيا بمعايير القانون الإنساني، الذي يؤكد رغبتها في الحفاظ على الأرواح البشرية وتقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين. ويتم تنسيق جميع الإجراءات في إطار الدعم والتعاون الدوليين لاستعادة السلام والأمن في المنطقة".