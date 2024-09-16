رسالة موجهة من الأساتذة المتعاقدين إلى ميقاتي والحلبي.. ماذا جاء فيها؟

وجه الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي في لبنان رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي المحترمين، جاء فيها:





نحن لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي في لبنان نتمنى من جانبكم الكريم كما عهدناكم دائما انصاف الاساتذة المتعاقدين بالساعة والوقوف الى جانبهم ،ونرجو تحقيق المطالب التالية:

١-اعطاء الاساتذة المتعاقدين بدل انتاجية متساوية مع أساتذة الملاك(على مدى ١٢ شهر).

٢-مضاعفة اجر ساعة التعاقد للأساتذة المتعاقدين (اساسي وثانوي ومهني).

٣- تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن ٤ أيام بالاسبوع بدلا من ٣ أيام.

٤- العمل الجدّي على تثبيت الاساتذة المتعاقدين.



هذه اهم التحديات التي تواجه الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي آملين منكم التجاوب لما فيه مصلحة انتظام العام الدراسي الحالي.



أ.منتهى فواز رئيسة لجنة الاساتذة المتعاقدين الثانوي في التعليم الرسمي (03029716)



د.حسين سعد رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (03732543)