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عربي و دولي

الأردن.. استلام جثمان منفذ هجوم "اللنبي"

2024-09-17 | 02:31
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الأردن.. استلام جثمان منفذ هجوم &quot;اللنبي&quot;
الأردن.. استلام جثمان منفذ هجوم "اللنبي"

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، استلام جثمان المواطن ماهر الجازي، الذي نفذ هجوما قرب جسر اللنبي الحدودي مع الضفة الغربية، أسفر عن مقتل إسرائيليين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم دفن الجازي في المملكة، بعد تسليم جثمانه لذويه.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الوزارة "وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات".

كما أضاف أن الاثنين "محتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل، في الثامن من سبتمبر الجاري".

وفي الثامن من أيلول الجاري، قُتل 3 حرّاس إسرائيليين عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، برصاص الجاري الذي وصل من المملكة. 

الأردن.. استلام جثمان منفذ هجوم "اللنبي"

عربي و دولي

ماهر الجازي

الخارجية الأردنية

الأردن

إسرائيل

هجوم اللنبي

معبر اللنبي

جسر اللنبي

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