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عربي و دولي

"إسرائيل" توسّع أهداف الحرب ضد الحزب.. وغالانت يدفع للعمل العسكري

2024-09-17 | 08:21
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&quot;إسرائيل&quot; توسّع أهداف الحرب ضد الحزب.. وغالانت يدفع للعمل العسكري
"إسرائيل" توسّع أهداف الحرب ضد الحزب.. وغالانت يدفع للعمل العسكري

أعلنت "إسرائيل" توسيع أهداف حربها المستمرة منذ قرابة العام على قطاع غزة، لتشمل الجبهة مع حزب الله على طول الحدود الشمالية مع لبنان.

وعلى وقع هذا التصعيد، يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إلى مصر للبحث  في جهود وقف إطلاق النار في غزة وطرح اقتراح تسوية جديد، بما يضمن إطلاق سراح عشرات الأسرى في القطاع، على ما أفادت وزارة الخارجية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الإثنين الثلاثاء في بيان أنّ "مجلس الوزراء السياسي والأمني حدّث هذا المساء أهداف الحرب بحيث باتت تشمل الفصل الآتي: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".
ومضى وزير الحرب يوآف غالانت أبعد من ذلك مؤكداً أن "العمل العسكري" هو"السبيل الوحيد المتبقّي لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم".
وقال غالانت للمبعوث الأميركي آموس هوكستين خلال زيارة لـ "إسرائيل" الإثنين إن الوقت "ينفد" للتوصل إلى اتفاق "مع استمرار ارتباط حزب الله بحماس ورفضه وضع حد للنزاع".
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن "حلا دبلوماسيا هو الطريقة الفضلى والطريقة الوحيدة لإعادة إحلال الهدوء في شمال إسرائيل".
 
"إسرائيل" توسّع أهداف الحرب ضد الحزب.. وغالانت يدفع للعمل العسكري

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