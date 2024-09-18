بعد تفجيرات البيجر.. حماس تكشف حالة كوادرها في لبنان

وفي وقت سابق، أعرب حزب الله عن تعازيه الحارة وتضامنه مع عائلات وأهالي الشهداء والجرحى في تفجير أجهزة "البيجر" أمس، مؤكدا أن هناك حساب عسير ينتظر الإسرائيليين ومنفصل عن عمليات إسناد قطاع غزة المستمرة.

وأضاف، "ستواصل المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم كما في كل الأيام الماضية عملياتها المباركة لإسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته".