بعد تفجيرات البيجر.. حماس تكشف حالة كوادرها في لبنان
أكد مسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس في لبنان أيمن شناعة، اليوم الأربعاء، عدم وقوع أي إصابات بين كوادر الحركة جراء تفجير أجهزة البيجر في لبنان، حيث يقتصر حملها على كوادر حزب الله.
وفي وقت سابق، أعرب حزب الله عن تعازيه الحارة وتضامنه مع عائلات وأهالي الشهداء والجرحى في تفجير أجهزة "البيجر" أمس، مؤكدا أن هناك حساب عسير ينتظر الإسرائيليين ومنفصل عن عمليات إسناد قطاع غزة المستمرة.
وأضاف، "ستواصل المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم كما في كل الأيام الماضية عملياتها المباركة لإسناد غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته".