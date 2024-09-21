إعلام: نصرالله يوصي وزير إيراني هام بتأجيل زيارته إلى لبنان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي كان يعتزم السفر إلى لبنان، قبل توجهه إلى نيويورك؛ لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن تم تأجيل هذه الزيارة إلى موعد آخر "بناءً على توصية السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله".



وأضافت الوسائل أن عراقجي كان يعتزم زيارة لبنان، بعد التطورات الأخيرة في البلاد، لكن تم تأجيل هذه الزيارة، وعدم الاستعجال في إجرائها؛ بسبب بعض الاعتبارات".



ويأتي التأجيل في ظل التوترات المتصاعدة التي يشهدها لبنان على خلفية الاستهدافات الإسرائيلية المتتالية لحزب الله.