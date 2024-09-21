تحذيرات أوكرانية من "كارثة نووية محتملة" قبل فصل الشتاء
قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إن "روسيا تعتزم شن ضربات على منشآت نووية أوكرانية قبل حلول فصل الشتاء، مطالبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحلفاء كييف بوضع بعثات مراقبة دائمة في محطات الطاقة النووية في بلاده، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وكتب سيبيها على منصة "إكس"، قائلا: "وفقا للمخابرات الأوكرانية، فإن الكرملين يستعد لشن ضربات على أهداف حيوية للطاقة النووية في أوكرانيا قبل فصل الشتاء".
وأضاف: "يتعلق الأمر على وجه الخصوص بأجهزة التوزيع المفتوحة (في محطات الطاقة النووية) ومحطات النقل الفرعية، والتي تلعب دورا حيويا لضمان التشغيل الآمن للطاقة النووية".
ولم يوضح سيبيها السبب الذي دفع كييف للاعتقاد بأن موسكو تتأهب لتوجيه مثل هذه الضربات.
ولم يصدر تعليق من موسكو حتى الآن.