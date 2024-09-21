تحذيرات أوكرانية من "كارثة نووية محتملة" قبل فصل الشتاء

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إن "روسيا تعتزم شن ضربات على منشآت نووية أوكرانية قبل حلول فصل الشتاء، مطالبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحلفاء كييف بوضع بعثات مراقبة دائمة في محطات الطاقة النووية في بلاده، بحسب "سكاي نيوز عربية".