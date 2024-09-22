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عربي و دولي

ساعر يكشف سبب تراجعه عن قبول منصب وزير حرب "إسرائيل"

2024-09-22 | 07:13
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ساعر يكشف سبب تراجعه عن قبول منصب وزير حرب &quot;إسرائيل&quot;
ساعر يكشف سبب تراجعه عن قبول منصب وزير حرب "إسرائيل"

أعلن رئيس حزب "الأمل الجديد" جدعون ساعر، السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض عليه منصب وزير الحرب من أجل إدخال حزبه في الائتلاف، لكنه قال إنه لا يستطيع قبول المنصب وسط التصعيد الكبير في القتال بين "إسرائيل" وحزب الله في لبنان.

وجاء إعلانه بعد أشهر من التكهنات حول اتصالات بين الاثنين، وجاء بعد أيام من ظهور تقارير واسعة النطاق تفيد بأن إقالة وزير الحرب الحالي يوآف غالانت كانت وشيكة.
لكن يبدو أن الخطط قد تم "تهميشها" بسبب أسبوع من التطورات الكبرى في الصراع وسط مخاوف من حرب شاملة.
ورغم رفضه منصب وزير الحرب، لم يستبعد ساعر الانضمام إلى الحكومة بصفة أخرى، بينما تعهد بمواصلة تعزيز رؤيته الأمنية.
وفي منشور مطول على تيليغرام، قال ساعر إنه وافق على تولي الوظيفة "قبل حوالي أسبوع"، لكنه أوضح أنه غير رأيه في ضوء التطورات الأخيرة على الحدود الشمالية.
ساعر يكشف سبب تراجعه عن قبول منصب وزير حرب "إسرائيل"

عربي و دولي

جدعون ساعر

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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