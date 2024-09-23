الإمارات تعبر عن بالغ القلق من الهجمات الإسرائيلية على لبنان: لحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد

عبرت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من الهجمات التي شنتها "إسرائيل" على جنوب لبنان، وكذلك من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.