الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في نيويورك: نحذر من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان ونحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير

عُقد الاجتماع التشاوري السنوي لوزراء الخارجية العرب فى نيويورك على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني.

وطالب الاجتماع بوقف التصعيد الإسرائيلي العدواني الخطير على لبنان.

وقد تناول الاجتماع تطوارت الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان.

وعبر الاجتماع عن الدعم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان، محملًا إسرائيل مسئولية هذا التصعيد الخطير، ومحذراً من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطوارت الأخيرة، بما قد يدفع إلى اشتعال حرب اقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.