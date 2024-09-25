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جيش الإحتلال: اعتراض مسيرة جنوب بحيرة طبريا اخترقت الأجواء الإسرائيلية عبر سوريا
2024-09-25 | 02:42
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جيش الإحتلال: اعتراض مسيرة جنوب بحيرة طبريا اخترقت الأجواء الإسرائيلية عبر سوريا
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