بيان وزارة الصحة وحصيلة الغارة على الضاحية حتى الآن

أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بياناً أعلن فيه أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 15 آخرين، من بينهم امرأة في حالة حرجة.