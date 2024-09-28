85 قنبلة خارقة وإخفاء المهمّة عن الطيارين.. ملامح عملية إغتيال السيد نصر الله تتكشّف

بدأت ملامح العملية المعادية لإغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تتكشف من حيث التخطيط لها والقنابل المستخدمة فيها، إضافة إلى الخلاف بشأن توقيت تنفيذها بين رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

فقد قال قائد السرب 69 الذي اغتال السيد الشهيد نصر الله إن الطيارين لم يعرفوا هوية المستهدف إلا قبل ساعات.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عنه قوله "تأهبنا لأيام وأدركنا أننا أمام فرصة غير عادية".

وأوضحت إذاعة جيش الإحتلال أن طائرات من السرب 69 أسقطت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات، في عملية اغتيال السيد نصر الله.

من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل" تتبعت مكان الأمين العام لحزب الله لعدة شهور قبل عملية اغتياله، وإن قرار اغتياله اتُخذ الأسبوع الماضي حين شعر القادة الإسرائيليون بتضاؤل فرص استهدافه واختفائه في مكان مختلف.

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين فقد تم التخطيط لعملية اغتيال السيد نصر الله خلال الأسبوع الجاري.

من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو طلب تأجيل قرار اغتيال السيد نصر الله حتى عودته من نيويورك، لكنه وافق لاحقا بسبب الفرصة العملياتية التي ظهرت.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر لم تسمها شاركت في مناقشات أمنية الأسبوع الماضي قولها "طلب نتنياهو تأجيل اتخاذ القرار بشأن اغتيال نصر الله حتى عودته إلى إسرائيل من نيويورك"، والتي كانت مقررة الأحد.

وفي المحادثات التي أجراها قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، قال نتنياهو إنه سيقرر ما إذا كان سينفذ عملية الاغتيال عند عودته إلى "إسرائيل"، وفق المصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر أن نتنياهو وافق على العملية أثناء وجوده في الولايات المتحدة بسبب فرصة عملية طرأت أثناء وجوده هناك.

وفي الأيام الأخيرة، أجرى نتنياهو وغالانت محادثات مع مسؤولين أمنيين كبار بشأن عملية اغتيال السيد نصر الله.

وقالت مصادر حضرت المحادثات لـ "هآرتس" إن غالانت ضغط من أجل الموافقة على العملية، وإن نتنياهو أرجأ اتخاذ قرار نهائي.

وقبل يوم من الهجوم، جرت محادثة هاتفية بمشاركة أعضاء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، تم فيها تفويض نتنياهو وغالانت باتخاذ القرار.

وحسب المصادر، قال نتنياهو إن المناقشات ستستمر عند عودته.

وتابعت الصحيفة نقلا عن المصادر "أمس (الجمعة)، أبلغ المسؤولون الأمنيون نتنياهو وغالانت بوجود فرصة لاغتيال نصر الله، وقد وافقا على العملية".





































