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كيربي: نتمنى ألا نرى تصعيداً إيرانياً ولكن إن حدث فلدينا القدرات للدفاع عن أنفسنا وعن "إسرائيل"
2024-09-29 | 09:34
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كيربي: نتمنى ألا نرى تصعيداً إيرانياً ولكن إن حدث فلدينا القدرات للدفاع عن أنفسنا وعن "إسرائيل"
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عربي و دولي
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