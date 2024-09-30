وزير الخارجية الفرنسي: ثمة حلول دبلوماسية في لبنان
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت، الإثنين أن "ثمة حلول دبلوماسية" في لبنان، على الرغم من الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، الموالي لإيران.
وكتب وزير الخارجية في منشور على "إكس": "لوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والإنساني وتنفيذ القرار 1701 الذي أنهى الحرب التي اندلعت في 2006 بين إسرائيل وحزب الله في لبنان"، مشددا بعد أن التقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على أن "فرنسا لا تزال إلى جانب لبنان".