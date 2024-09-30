وزير الخارجية الفرنسي: ثمة حلول دبلوماسية في لبنان

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت، الإثنين أن "ثمة حلول دبلوماسية" في لبنان، على الرغم من الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، الموالي لإيران.

