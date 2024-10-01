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عربي و دولي

العدو يعلن الفرقة المسؤولة عن عمليات لبنان.. ويحدد الأهداف

2024-10-01 | 01:55
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العدو يعلن الفرقة المسؤولة عن عمليات لبنان.. ويحدد الأهداف
العدو يعلن الفرقة المسؤولة عن عمليات لبنان.. ويحدد الأهداف

قال جيش العدو الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الفرقة 98 بدأت عمليات موجهة ومحددة في جنوب لبنان.

وتابع الجيش في بيان: "في الأسابيع الأخيرة، استعد جنود الفرقة 98، بمن فيهم جنود من المظليين والكوماندوز واللواء السابع، لعمليات محدودة ومحلية ومستهدفة في جنوب لبنان بدأت الليلة الماضية، وخلال هذه الأسابيع تمت الموافقة على الخطط وتدريب الجنود في الساحة الشمالية".
وأكمل: "وبعد أشهر عديدة من العمل في قطاع غزة، حيث اكتسب جنود الفرقة المهارات والخبرة العملياتية، انتقلوا شمالاً ويعملون الآن في الساحة الشمالية بعد إجراء التعديلات اللازمة للقتال في لبنان".
وأعلن إن قواته بدأت مداهمات "محدودة" لأهداف تابعة لحزب الله في منطقة الحدود.
وقال الجيش في بيان إن "الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود تشكل تهديدا مباشرا للمجتمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".
وأضاف أن سلاحي الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية "بضربات دقيقة".
 
العدو يعلن الفرقة المسؤولة عن عمليات لبنان.. ويحدد الأهداف

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