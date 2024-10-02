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عربي و دولي

فرنسا تعلن "تحريك قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط"

2024-10-01 | 22:01
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فرنسا تعلن &quot;تحريك قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط&quot;
فرنسا تعلن "تحريك قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط"

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "دان بأشد العبارات الهجمات الجديدة التي شنتها إيران على إسرائيل"، مشيرا إلى أن باريس "حركت قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، الثلاثاء، للتصدي للتهديد الإيراني".

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان صدر فجر الأربعاء في ختام اجتماع لمجلس الدفاع، إن ماكرون طالب "حزب الله بوقف أعماله ضد إسرائيل وسكانها"، مذكرا أن فرنسا "متمسكة بأمن إسرائيل".
وفي المقابل، طلب الرئيس الفرنسي من السلطات الإسرائيلية "أن تضع في أسرع وقت ممكن حدا لعملياتها العسكرية" في لبنان.
كما دعا ماكرون "كل الأطراف المعنية بالأزمة في الشرق الأوسط إلى إظهار أكبر قدر من ضبط النفس".
ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أن باريس "ستنظم قريبا جدا مؤتمرا لدعم الشعب اللبناني ومؤسساته".
وبحسب البيان، فقد طلب ماكرون من وزير الخارجية جان نويل بارو أن "يزور الشرق الأوسط مجددا"، بعدما زار بيروت مؤخرا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن بارو "سيتشاور مع كل من بإمكانه أن يؤدي دورا في بدء التهدئة وإيجاد حلول دائمة للأزمة الحالية بكل جوانبها، لا سيما في ما يتعلق بالوضع في كل من لبنان وغزة".
 
فرنسا تعلن "تحريك قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط"

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