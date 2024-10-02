رئيس الأركان الإيراني يهدد بضرب كل "البنى التحتية" لإسرائيل

وقال باقري عبر التلفزيون الحكومي إنّ القصف الصاروخي الذي تعرّضت له إسرائيل مساء الثلاثاء "سيتكرّر بقوة أكبر، وكلّ البنى التحتية للكيان الإسرائيلي سيتمّ استهدافها"، وفقا لفرانس برس.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، قالت إيران إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم تحدث استفزازات أخرى، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على هجوم طهران مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.