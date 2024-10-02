الصين تعلن عن استعدادها لتوسيع التعاون مع روسيا

وأضاف: "نحن مستعدون للعمل مع الرئيس بوتين لاستغلال الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كفرصة لضمان استمرار الاتجاه الثابت للعلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون البراغماتي الشامل بين الصين وروسيا باستمرار، وتعزيز التنمية والتحديث عالي الجودة للبلدين بشكل مشترك، وتقديم مساهمات جديدة للحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم".

من حانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الوثيقة وذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية صمدت أمام اختبار الزمن وهي الآن على أعلى مستوى في التاريخ.