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ميقاتي: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني
ميقاتي: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني
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مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي: نتنياهو يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية
2024-10-02 | 08:24
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مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي: نتنياهو يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية
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