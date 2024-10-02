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مندوب الجزائر خلال جلسة مجلس الامن: تدهورت الاوضاع اكثر بسبب عدوان اسرائيل على لبنان بدءاً من استهداف اجهزة الاتصال المدنية وصولاً الى الاجتياح البري
2024-10-02 | 10:52
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مندوب الجزائر خلال جلسة مجلس الامن: تدهورت الاوضاع اكثر بسبب عدوان اسرائيل على لبنان بدءاً من استهداف اجهزة الاتصال المدنية وصولاً الى الاجتياح البري
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