بلينكن: ادارة بايدن تعمل لإيجاد حل دبلوماسي

ولفت الى أن "إيران شيدت مصنعا للمسيرات في روسيا وأرسلت لموسكو مئات الصواريخ الباليستية"، كاشفا أن "روسيا زادت دعمها العسكري والفني لإيران وعجلت بالمفاوضات بشأن شراكة استراتيجية".

واعتبر بلينكن أن "إيران ووكلاؤها استغلوا الفوضى لإحياء طرق الاتجار غير المشروع بالأسلحة في المنطقة"، مضيفا أن "روسيا انتقلت من كونها شريكا وثيقا لإسرائيل إلى تعزيز علاقاتها مع حماس بعد 7 تشرين الاول".

وذكر أن "إدارة بايدن تعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط وخارجه لإنهاء الصراع والمعاناة في غزة، وتعمل لإيجاد حل دبلوماسي يمكن إسرائيل ولبنان من العيش في أمان".

ولفت الى أن "إيران شيدت مصنعا للمسيرات في روسيا وأرسلت لموسكو مئات الصواريخ الباليستية"، كاشفا أن "روسيا زادت دعمها العسكري والفني لإيران وعجلت بالمفاوضات بشأن شراكة استراتيجية".

واعتبر بلينكن أن "إيران ووكلاؤها استغلوا الفوضى لإحياء طرق الاتجار غير المشروع بالأسلحة في المنطقة"، مضيفا أن "روسيا انتقلت من كونها شريكا وثيقا لإسرائيل إلى تعزيز علاقاتها مع حماس بعد 7 تشرين الاول".

وذكر أن "إدارة بايدن تعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط وخارجه لإنهاء الصراع والمعاناة في غزة، وتعمل لإيجاد حل دبلوماسي يمكن إسرائيل ولبنان من العيش في أمان".