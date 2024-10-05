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عربي و دولي

وزير خارجية إيران يأمل نجاح مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

2024-10-05 | 05:48
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وزير خارجية إيران يأمل نجاح مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة
وزير خارجية إيران يأمل نجاح مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

جدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت من دمشق التأكيد على أهمية التوصل الى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة، آملا نجاح المساعي الجارية في هذا الصدد.

وقال عراقجي للصحافيين فور وصوله الى دمشق، غداة زيارة الى بيروت، "القضية الأكثر أهمية اليوم هي وقف إطلاق النار، خصوصا في لبنان وفي غزة".

وتابع "هناك مبادرات في هذا الصدد، وكانت هناك مشاورات نأمل أن تكون ناجحة".

واستهل عراقجي اجتماعاته في دمشق بلقاء نظيره السوري بسام صباغ.

وكان عراقجي أكد من بيروت أمس الجمعة دعم بلاده لمساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة بشكل "متزامن". وقال "تحدثت مع السلطات اللبنانية، ونحن على اتصال مع دول أخرى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وبعدما غادر بيروت مساء الجمعة، وصل عراقجي الى دمشق عبر مطارها الدولي لتعذر انتقاله منها برا الى سوريا، جراء غارات اسرائيلية استهدفت منطقة المصنع الحدودية وأدت الى قطع الطريق الدولي بين البلدين.

 
ويذكر أن هذه أول زيارة لعراقجي الى دمشق منذ توليه منصبه.




وزير خارجية إيران يأمل نجاح مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

عربي و دولي

وزير خارجية ايران

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