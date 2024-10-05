أردوغان: اليمن وسوريا وإيران مجرد ذرائع للاحتلال الإسرائيلي

وقال أردوغان، في مناسبة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مدينة إسطنبول، إن "اليمن وسوريا وإيران مجرد ذرائع"، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية تنتج مبررات جديدة يوميا، بغرض إضفاء الشرعية على سياسات الاحتلال والغزو".

وأشار إلى أن "الدول الغربية تتجاهل تصرفات إسرائيل بسبب شعورها بالذنب إزاء محرقة "الهولوكوست"، داعيا أنصار إسرائيل غير المشروطين إلى التصرف "بعقلانية"، والتوقف عن تمكين أفعالها، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وعلّق أردوغان على مرور عام على انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قائلا: "لقد قاوم إخواننا في غزة المحتلين الصهاينة ببطولة لمدة 364 يوما على الرغم من كل الصعوبات".