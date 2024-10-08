بالفيديو - جيش العدو يعلن بدء "عملية برّية محدودة" في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي عن بدء قوات الفرقة 146، التي تضم اللواءين 2 و205، عملية برية محدودة الأهداف في القطاع الغربي لجنوب لبنان.



وقال: تستهدف العملية أهدافًا وبنى تتبع لحزب الله، وذلك بعد عام من الأنشطة الدفاعية على الحدود الشمالية الغربية. وفق زعمه.



كما أضاف المتحدث أن الفرقة 146 تعتبر الفرقة الاحتياطية الأولى التي تشارك في القتال في جنوب لبنان ضمن حملة "سهام الشمال"، حيث تعمل القوات بالتعاون مع المدفعية ووحدات إضافية للكشف عن البنى التحتية للعدو وتدميرها.