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عربي و دولي

تحذير لنتنياهو من غوتوريش من عرقلة عمل "الأونروا"

2024-10-08 | 12:44
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تحذير لنتنياهو من غوتوريش من عرقلة عمل &quot;الأونروا&quot;
تحذير لنتنياهو من غوتوريش من عرقلة عمل "الأونروا"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إنه كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محذراً إياه من أن مشروع قانون إسرائيلي لمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون «كارثة».

وبحسب «رويترز»، أضاف لصحافيين: «سيخنق مثل هذا الإجراء جهود تخفيف المعاناة الإنسانية والتوتر في غزة، وبالطبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها. سيكون كارثة بينما هي بالفعل كارثة مكتملة الأركان».

وكان قد وافق «الكنيست» الإسرائيلي في تموز مبدئياً على مشروع قانون لإعلان «الأونروا» منظمة إرهابية مع اقتراح قطع العلاقات مع الوكالة، إذ يتهم زعماء إسرائيليون «الأونروا» بالتعاون مع حركة حماس في قطاع غزة. 




تحذير لنتنياهو من غوتوريش من عرقلة عمل "الأونروا"

عربي و دولي

غزة

جيش العدو

إسرائيل|

7 تشرين

الأمم المتحدة

الأونروا

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واشنطن بوست: نتنياهو يحاول دون جدوى الاتصال ببايدن
18:14

واشنطن بوست: نتنياهو يحاول دون جدوى الاتصال ببايدن

اشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول دون جدوى الاتصال بالرئيس الاميركي جو بايدن بشكل مباشر.

18:14

واشنطن بوست: نتنياهو يحاول دون جدوى الاتصال ببايدن

اشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول دون جدوى الاتصال بالرئيس الاميركي جو بايدن بشكل مباشر.

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