تحذير لنتنياهو من غوتوريش من عرقلة عمل "الأونروا"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إنه كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محذراً إياه من أن مشروع قانون إسرائيلي لمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون «كارثة».



وبحسب «رويترز»، أضاف لصحافيين: «سيخنق مثل هذا الإجراء جهود تخفيف المعاناة الإنسانية والتوتر في غزة، وبالطبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها. سيكون كارثة بينما هي بالفعل كارثة مكتملة الأركان».



وكان قد وافق «الكنيست» الإسرائيلي في تموز مبدئياً على مشروع قانون لإعلان «الأونروا» منظمة إرهابية مع اقتراح قطع العلاقات مع الوكالة، إذ يتهم زعماء إسرائيليون «الأونروا» بالتعاون مع حركة حماس في قطاع غزة.









