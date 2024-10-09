مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: قاآني بصحة جيدة وسيحصل على وسام من خامنئي خلال أيام

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الجبهة الداخلية للعدو: إطلاق صفارات الإنذار في صفد وبلدات عدة بالجليل الأعلى
الجبهة الداخلية للعدو: إطلاق صفارات الإنذار في صفد وبلدات عدة بالجليل الأعلى
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي شرق صفد
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي شرق صفد
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بصلية صاروخية قوة مشاة تابعة للعدو الإسرائيلي حاولت التسلل في رأس الناقورة تجاه المشيرفة وأصبنا أهدافها بدقة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا بصلية صاروخية قوة مشاة تابعة للعدو الإسرائيلي حاولت التسلل في رأس الناقورة تجاه المشيرفة وأصبنا أهدافها بدقة
مراسل الجديد: رصدت المقاومة الإسلامية قوة للعدو حاولت التسلل من منطقة المشيرفة في رأس الناقورة وقامت المقاومة باستهدافها بصلية صاروخية
مراسل الجديد: رصدت المقاومة الإسلامية قوة للعدو حاولت التسلل من منطقة المشيرفة في رأس الناقورة وقامت المقاومة باستهدافها بصلية صاروخية
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