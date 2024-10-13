إيران ترد على تقرير "الوثائق السرية"

ردت إيران على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت، يتحدث عن "وثائق سرية" تربط طهران بعملية 7 أكتوبر.

ونشرت "نيويورك تايمز" تقريراً بعنوان "وثائق سرية تظهر أن حماس حاولت إقناع إيران بالانضمام إلى هجومها في السابع من أكتوبر"، كشفت فيه "ما كان في محاضر العديد من الاجتماعات السرية التي عقدتها حماس في الفترة التي سبقت الهجوم".

وورد في المحاضر، وفق الصحيفة الأميركية، ما يشير إلى "جهود حماس لإقناع إيران وحزب الله بالإنضمام إلى الهجوم".

لكن البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة نفت صحة هذا التقرير.

وقالت البعثة لمجلة "نيوزويك" الأميركية، السبت: "بينما صرح مسؤولو حماس المتمركزون في الدوحة أنهم أيضا لم يكن لديهم علم مسبق بالعملية، وأن كل التخطيط واتخاذ القرار تم حصريا من قبل الجناح العسكري للحركة داخل غزة، فإن أي ادعاء يحاول ربط إيران أو حزب الله بالهجوم، جزئيا أو كليا، خال من المصداقية ويأتي من وثائق ملفقة".