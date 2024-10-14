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عربي و دولي

هل أطاح حزب الله برئيس أركان جيش العدو؟

2024-10-14 | 02:23
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هل أطاح حزب الله برئيس أركان جيش العدو؟
هل أطاح حزب الله برئيس أركان جيش العدو؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وعلى نطاق واسع، أنباء حول مقتل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، في أعقاب هجوم طائرة مسيرة لـحزب الله، ضربت منطقة بنيامينا شمالي الأراضي المحتلة، مساء أمس الأحد.

وتم تداول أنباء مقتل هاليفي، سريعا، بعد العملية التي أسفرت عن إصابة أكثر من 60 جنديا.

وبدأت "تقارير اغتيال هاليفي" في الظهور على منصة "إكس"، بعد وقت قصير من الحادث، إذ بدأت حسابات تضم أعدادا ضخمة من المتابعين، في مشاركة نظرياتهم بشأن مقتل هرتسي هاليفي.

ونشرت الدكتورة أنستازيا ماريا لوبيس، وهي شخصية حسابها موثّق على منصة "إكس"، ولديها أكثر من مليون متابع، أن "مقتل هاليفي مؤكد"، بحسب قولها.

كما نشر المعلق الأمريكي، جاكسون هينكل، على منصة "إكس"، أن هاليفي اغتيل، وفقا لتقارير غير مؤكدة.

 إلا أن صحيفة "جيروزاليم بوست" التابعة للعدو الإسرائيلي، خرجت لتؤكد أن أنباء مقتل رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي، "غير صحيحة وشائعات مزيفة"، وأن الرسوم البيانية التي نشرها حساب "SilencedSirs" مزيفة.

هل أطاح حزب الله برئيس أركان جيش العدو؟

عربي و دولي

هرتسي هاليفي

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

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حزب الله

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