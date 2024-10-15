رئيسة وزراء إيطاليا ستزور لبنان.. ماذا في التفاصيل؟

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء، أنها ستزور لبنان حيث تشارك كتيبة إيطالية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تعرضت لنيران إسرائيلية في الأيام الماضية.



وقالت أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: "من المقرر أن أزور لبنان"، دون أن تحدد موعد لزيارتها.

وأصيب 5 من عناصر اليونيفيل بجروح في جنوب لبنان في الأيام الأخيرة في إطار العملية البرية العسكرية التي تشنها "إسرائيل"وسبق أن نددت ميلوني التي تعد بلادها ثاني أكبر مساهم في قوة اليونيفيل، بالهجمات مرات عدة.وتحدثت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد مؤكدة له "أنه من غير المقبول أن تهاجم القوات المسلحة الإسرائيلية اليونيفيل".