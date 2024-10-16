"لينكولن" باقية وأسلحة جديدة بطريقها الى الشرق الأوسط.. هذا ما كشفه بايدن

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه عدّل الموقف العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لتحسين حماية القوات الأميركية ودعم الالتزام بأمن إسرائيل من التهديدات الإيرانية.

وأوضح بايدن في رسالة وجهها إلى الكونغرس، أنه عزز الموقف العسكري في الشرق الأوسط بناء على مسؤولياته كقائد أعلى ووفقًا لصلاحياته الدستورية.