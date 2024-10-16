المقاولون العرب: لتوفير التمويل الميسر للبلدان التي شهدت دمارا هائلا ببنيتها التحتية

عقد مساء امس ممثلو اتحاد المقاولين العرب و اتحاد المقاولين بالدول الأسلامية السيد شريف وهبي نائب رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية عضو مجلس اتحاد المقاولين العرب، والدكتور كمال الدين حسن علي مستشار اتحاد المقاولين العرب، والدكتور مالك دنقلا مستشار اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية ومستشار اتحاد المقاولين العرب اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص والرئيس التنفيذي لتنمية وترويج التجارة بالبنك الإسلامي للتنمية السيد هاني سنبل و مديري الإدارات و العمليات بالمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص والموسسة الاسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وتم خلال الاجتماع بحث دعم وتشجيع شركات المقاولات في الدول العربية والإسلامية، وتمكينها من المنافسة في سوق المقاولات، من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات التي تتعاقد عليها، في ظل تعرض عدد من البلدان المؤسسة لمجموعة بنك التنمية الإسلامي لحروب لأدت إلى دمار هائل في بنيتها التحتية ومجمعاتها السكنية والخدمية مما يتطلب جهد كبير لإعادة الاعمار.



كما تم بحث تقديم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار كافة الضمانات لشركات المقاولات في الدول المنتسبة للاتحادين لتتمكن من الحصول على تمويل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وقال السيد هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية ان مجموعة البنك الإسلامي تعمل كمجموعة متكاملة موكدا ترحيبه بالتعاون مع الاتحاد في تمويل المقاولين و المساهمة في مشاريع اعادة الإعمار المرتقبة بالدول العربية و كذلك الاستثمار في أفريقيا.

و اشار السيد هاني سنبل ان هناك برامج تدريبية تقدمها الموسسة يمكن ان يستفيد منها المقاولين كما ان هناك ادارة استشارية تساعد المقاولين في جعل دراساتهم مقبولة للتمويل من الموسسات المالية وموكدا رغبتهم الكاملة في التعاون مع الاتحادين في المستقبل القريب

كذلك دعا السيد هاني سنبل اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية للمشاركة في منتدي القطاع الخاص الذي تنظمه الموسسة سنويا علي هامش انعقاد اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الإسلامي

من جهته اوضح مدير العمليات بمؤسسة تمويل القطاع الخاص ان هنالك عدد من النماذج التي يمكن ان يستفيد منها المقاولين كخطوط التمويل التي تتيحها الموسسة عبر البنوك التجارية والتمويل التعاوني و تمويل مقاولي الباطن والتمويل المباشر.

و أعرب ممثل موسسة ضمان الاستثمار استمرارهم مع الاتحاد لوضع حلول تمويلية وضمانية تلبي حاجة اعضاء الاتحاد من المقاولين.