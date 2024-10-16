المقاولون العرب: لتوفير التمويل الميسر للبلدان التي شهدت دمارا هائلا ببنيتها التحتية

عاجل
جيش العدو: هاجمنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في النبطية جنوب لبنان
جيش العدو: هاجمنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في النبطية جنوب لبنان
حماس: قصف الاحتلال مركز الأونروا يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوقف إرهاب وعدوان الكيان الصهيوني
حماس: قصف الاحتلال مركز الأونروا يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوقف إرهاب وعدوان الكيان الصهيوني
بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي من بكركي: اجتماعنا اليوم رسالة إلى العالم الخارجي علّه يرى أننا كنا وسنبقى أطياف هذا البلد وفي الوقت نفسه هو رسالة داخلية لشعبنا أننا يداً واحدة
بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي من بكركي: اجتماعنا اليوم رسالة إلى العالم الخارجي علّه يرى أننا كنا وسنبقى أطياف هذا البلد وفي الوقت نفسه هو رسالة داخلية لشعبنا أننا يداً واحدة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
26 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

المقاولون العرب: لتوفير التمويل الميسر للبلدان التي شهدت دمارا هائلا ببنيتها التحتية

2024-10-16 | 03:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المقاولون العرب: لتوفير التمويل الميسر للبلدان التي شهدت دمارا هائلا ببنيتها التحتية
المقاولون العرب: لتوفير التمويل الميسر للبلدان التي شهدت دمارا هائلا ببنيتها التحتية

عقد مساء امس ممثلو اتحاد المقاولين العرب و اتحاد المقاولين بالدول الأسلامية السيد شريف وهبي نائب رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية عضو مجلس اتحاد المقاولين العرب، والدكتور كمال الدين حسن علي مستشار اتحاد المقاولين العرب، والدكتور مالك دنقلا مستشار اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية ومستشار اتحاد المقاولين العرب اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص والرئيس التنفيذي لتنمية وترويج التجارة بالبنك الإسلامي للتنمية السيد هاني سنبل و مديري الإدارات و العمليات بالمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص والموسسة الاسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وتم خلال الاجتماع بحث دعم وتشجيع شركات المقاولات في الدول العربية والإسلامية، وتمكينها من المنافسة في سوق المقاولات، من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات التي تتعاقد عليها، في ظل تعرض عدد من البلدان المؤسسة لمجموعة بنك التنمية الإسلامي لحروب لأدت إلى دمار هائل في بنيتها التحتية ومجمعاتها السكنية والخدمية مما يتطلب جهد كبير لإعادة الاعمار.
كما تم بحث تقديم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار كافة الضمانات لشركات المقاولات في الدول المنتسبة للاتحادين لتتمكن من الحصول على تمويل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وقال السيد هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية ان مجموعة البنك الإسلامي تعمل كمجموعة متكاملة موكدا ترحيبه بالتعاون مع الاتحاد في تمويل المقاولين و المساهمة في مشاريع اعادة الإعمار المرتقبة بالدول العربية و كذلك الاستثمار في أفريقيا.
 و اشار السيد هاني سنبل ان هناك برامج تدريبية تقدمها الموسسة يمكن ان يستفيد منها المقاولين كما ان هناك ادارة استشارية تساعد المقاولين في جعل دراساتهم مقبولة للتمويل من الموسسات المالية وموكدا رغبتهم الكاملة في التعاون مع الاتحادين في المستقبل القريب
كذلك دعا السيد هاني سنبل اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية للمشاركة في منتدي القطاع الخاص الذي تنظمه الموسسة سنويا علي هامش انعقاد اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الإسلامي
من جهته اوضح مدير العمليات بمؤسسة تمويل القطاع الخاص ان هنالك عدد من النماذج التي يمكن ان يستفيد منها المقاولين كخطوط التمويل التي تتيحها الموسسة عبر البنوك التجارية  والتمويل التعاوني و تمويل مقاولي الباطن والتمويل المباشر. 
و أعرب ممثل موسسة ضمان الاستثمار استمرارهم مع الاتحاد لوضع حلول تمويلية وضمانية تلبي حاجة اعضاء الاتحاد من المقاولين.
المقاولون العرب: لتوفير التمويل الميسر للبلدان التي شهدت دمارا هائلا ببنيتها التحتية

عربي و دولي

اتحاد المقاولين العرب

اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رويترز: زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة شرق تركيا
واللا عن مسؤول إسرائيلي: نأخذ على محمل الجد تحذير واشنطن بشأن حظر الأسلحة إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024