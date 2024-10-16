لندن تدرس فرض عقوبات على "وزيرين إسرائيليين"

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "حكومته تنظر في فرض عقوبات ضد مسؤولَين حكوميين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تصريحات بغيضة".

وقال ستارمر خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام البرلمان "نحن ننظر في هذا لأن ثمة تصريحات بغيضة بلا شك، بالإضافة إلى تصرفات أخرى مثيرة للقلق البالغ في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة".



وجاء إعلان ستارمر غداة تصريح أدلى به وزير الخارجية السابق المحافظ ديفيد كاميرون لشبكة "بي بي سي" قال فيه إنه كان "يحضّر" عقوبات ضد الوزيرين قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في تموز والتي خسرها حزبه.



وفي آب، أكد سموتريتش خلال مؤتمر أن ترك سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع قد يكون مبرراً وأخلاقياً لتحرير الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس".



ودان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشدة هذه التصريحات.



وندد سموتريتش الأربعاء بـ "تحيز ونفاق بريطانيا"، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن "أي تهديد لن يمنعه من القيام بما هو صائب وأخلاقي لمواطني إسرائيل".