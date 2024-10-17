غارات أميركية - بريطانية استهدفت مناطق عدة في مدينتي صنعاء وصعدة

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، إن "العدوان الأميركي البريطاني شن 6 غارات على مناطق التلفزيون والحفاء وجربان شمال وجنوب العاصمة".

وأوضحت أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني استهدف بـ9 غارات منطقتي كهلان والعبلا شرقي مدينة صعدة، شمال غرب اليمن".

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن "واشنطن نفذت ضربات دقيقة ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن"، مشيرا إلى أنه "تم استهداف مرافق تضم أسلحة مختلفة استخدمها الحوثيون لاستهداف السفن".

ولفت أوستن إلى أن "ضرباتنا التي استهدفت مرافق للحوثيين شاركت فيها قاذفات "بي 2" التابعة لقواتنا الجوية".

وقال: "لن نتردد في اتخاذ أي إجراءات لردع الهجمات وحماية حرية الملاحة، والحوثيون سيواجهون عواقب على هجماتهم غير القانونية والمتهورة".

أضاف: "ضرباتنا تهدف إلى الحد بشكل أكبر من قدرة الحوثيين على مواصلة سلوكهم المزعزع للاستقرار، وقد وافقنا على هذه الضربات ذات الأهداف المحددة بتوجيه من الرئيس الأميركي جو بايدن".