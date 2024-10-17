أوستن يحثّ "إسرائيل" على "ضمان سلامة" الجيش اللبناني واليونيفيل

كما ناقش أوستن مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت نشر منظومة "ثاد" للدفاع الجوي المضادة للصواريخ مثالا على دعم الولايات المتحدة "إسرائيل" في "الدفاع عن نفسها".وحسب وكالة رويترز، فقد ركز الاتصال بين الوزيرين على "العمليات الإسرائيلية في لبنان" والوضع الإنساني المزري في قطاع غزة الفلسطيني.وقال بيان صادر عن البنتاغون إن أوستن "شجع حكومة إسرائيل على مواصلة اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني الملحّ، مع الأخذ في الاعتبار التحرك الأحدث من جانب إسرائيل لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة".وكان أوستن قد اشترك مع زميله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد الماضي في مطالبة المسؤولين الإسرائيليين باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الفلسطيني وإلا فإن "إسرائيل" قد تواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.