إخلاء سفارة في بيروت بسبب قنبلة!

قالت وزارة الخارجية النرويجية إن سفارة النرويج في العاصمة اللبنانية بيروت أخليت اليوم الخميس بعد تهديد بوجود قنبلة.



وقالت الوزارة النرويجية في بيان عبر البريد الإلكتروني "نستطيع أن نؤكد أن المبنى الذي تقع فيه السفارة النرويجية في بيروت تلقى تهديدا بوجود قنبلة اليوم".



كما أضافت "لا يوجد الآن سوى عدد قليل من الدبلوماسيين النرويجيين في بيروت وكل من في السفارة بخير وسالم".