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عربي و دولي

جيش العدو يقرّ: قتل السنوار كان "صدفة"

2024-10-18 | 01:01
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جيش العدو يقرّ: قتل السنوار كان &quot;صدفة&quot;
جيش العدو يقرّ: قتل السنوار كان "صدفة"

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه دانيال هاغاري بأن قتل رئيس حركة حماس يحيى السنوار في قطاع غزة كان بمحض الصدفة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس، قال هاغاري إن العملية تمت يوم الأربعاء في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.
وأضاف، مشيرا إلى السنوار، "لم نكن نعرف أنه موجود هناك، في البداية تعرفنا عليه بوصفه مسلحا داخل أحد المباني، وشوهد وهو ملثم يلقي لوحا خشبيا نحو الدرون (الطائرة المسيرة) قبل ثوان من مقتله".
وأقر هاغاري بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) "عملا لعدة أشهر للحصول على معلومات استخباراتية من أجل القضاء على السنوار".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن قوة تابعة للواء 828 "رصدت وقتلت 3 من عناصر حماس خلال اشتباك جنوبي قطاع غزة، وبعد استكمال عملية فحص الحمض النووي يمكن التأكيد أن السنوار قُتل".
ولفت الجيش إلى أن السنوار قُتل أول أمس الأربعاء، ولم تكتشف جثته إلا بعد تمشيط المنطقة أمس الخميس.
 
جيش العدو يقرّ: قتل السنوار كان "صدفة"

عربي و دولي

إسرائيل

حماس

يحيى السنوار

غزة

رفح

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