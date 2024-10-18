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عربي و دولي

إتصالات أميركية مع قطر والسعودية و"إسرائيل"

2024-10-18 | 01:08
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إتصالات أميركية مع قطر والسعودية و&quot;إسرائيل&quot;
إتصالات أميركية مع قطر والسعودية و"إسرائيل"


قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش في اتصال مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مقتل رئيس حركة حماس يحيى السنوار، والحاجة إلى مضاعفة الجهود لإنهاء الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأضافت الخارجية الأميركية في بيان أن بلينكن أكد على الحاجة إلى رسم مسار يمكّن شعب قطاع غزة من إعادة بناء حياته وتحقيق تطلعاته.
وجدد البيان التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين لبنان و"إسرائيل" ينفذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
من جهة أخرى، شكر وزير الخارجية الأميركي دولة قطر على دورها الحاسم الذي تلعبه في جهود الوساطة وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
من جانبها، أشارت وكالة رويترز إلى أن بلينكن أجرى أمس الخميس اتصالا آخر مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بشأن إنهاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
كما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن أكد في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي التزام الولايات المتحدة بأمن "إسرائيل".
وأوضحت الوزارة أن بلينكن شدد على ضرورة إنهاء الحرب بطريقة تخفف معاناة الشعب الفلسطيني، كما كرر الحاجة الملحة لتأمين إطلاق سراح الرهائن من غزة وإنهاء الحرب.
كما شدد بلينكن على إنهاء الحرب بطريقة تضمن عدم تمكّن حماس من السيطرة على غزة مرة أخرى، حسب تعبير الخارجية الأميركية.
 
إتصالات أميركية مع قطر والسعودية و"إسرائيل"

عربي و دولي

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أنتوني بلينكن

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